Una decisión polémica ha sacudido a la justicia penal en Colombia, luego de un fallo que permitirá trabajar a una condenada por drogas. La mujer recibió una condena de cuatro años y seis meses de prisión domiciliaria por fabricar y portar drogas ilícitas.

En septiembre del año pasado, la mujer pidió al tribunal que lleva su caso que le permitiera trabajar como modelo de webcam, pero el pedido fue negado.

La solicitante, quien fue condenada en 2016, no se quedó de brazos cruzados. Tiene un hijo y una oferta de trabajo para una empresa que se dedica a producir material en línea para público adulto. Por ello, decidió insistir y llevó una lista de argumentos.

Derecho al trabajo

Dijo al Tribunal Superior de Bogotá que tiene derecho a trabajar para reducir su pena. Explicó que necesita producir ingresos para mantener a su hijo y que trabajará para una firma con registro de comercio. Agregó que cumpliría con todos los requisitos que se determinen con el fin de poder cumplir con el empleo.

El estudio de modelaje webcam también se comunicó con el tribunal y mostró cómo serían las jornadas y adjuntó sus documentos en regla. "Una modelo webcam de este estudio, que ya está posicionada, y que cuenta con varios seguidores, devenga entre $ 1 millón doscientos mil y $1 millón quinientos mil pesos quincenales", informó la empresa.

Luego de estudiar el caso, se le otorgó el permiso, aunque con la condición de que tenga un horario establecido y utilice un dispositivo de vigilancia electrónica.

Fallo judicial

La decisión tomada esta semana revocó la negativa anterior, donde se cuestiona que no se controlan las actividades de la condenada porque el sitio es de acceso restringido.

Además consideraron, entonces, que "por tratarse de actividades de contenido sexual, se vulneraría el derecho a la intimidad de la condenada y de sus clientes", y que las condiciones laborales no eran claras.

Pese a la cantidad de alegatos en contra, la Procuraduría se mostró a favor de la mujer. Según el fallo, no se encontraron argumentos "para negar el derecho al trabajo, pues no se trata de un particular dedicado a explotar sexualmente a mujeres, sin garantizar condiciones laborales, sino de una persona jurídica, con certificado de Cámara de Comercio vigente y domicilio, que funciona como un estudio de modelaje webcam o de entretenimiento para adultos, transmitido por plataformas de contenido explícito".