Un insólita respuesta entregó a los tribunales un hombre que asesinó brutalmente a su esposa en Reino Unido. El sujeto no encontró nada mejor que decir que mató a su mujer por culpa de la pandemia del coronavirus, cuyos efectos psicológicos le habrían hecho perder la cordura, según dijo.

El hombre en cuestión es Anthony Williams, de 70 años, quien estranguló a Ruth (67) con el cordón de su bata al quinto día de iniciado el confinamiento en el país británico, a finales de marzo de 2020.

Los antecedentes del crimen

Dos días antes, el femicida habría entrado en un severo cuadro de depresión tras jubilarse de su trabajo en una fábrica. Sus abogados acusan que su estado de salud empeoró con el aislamiento social y la crisis sanitaria, frente a la cual sentía miedo y que por ello se derrumbó emocionalmente.

Con estos datos, manifestaron que la pandemia fue uno de los gatillantes que lo motivaron a protagonizar este crimen de odio contra su mujer: "simplemente se volvió loco", declararon sus defensores, argumentando que su representado no había dormido durante varias noches debido a su preocupación por el coronavirus, el dinero y su salud.

"Está muerta, la maté"

Frente a los tribunales, Williams terminó reconociendo el crimen, pero siempre asegurando que fue un femicidio involutario para apelar a la disminución de su grado de responsabilidad en el crimen. También reveló detalles del asesinato: este se habría originado porque Ruth le aconsejó que "superarara" sus miedos a la pandemia y a la economía del hogar.

Por otro lado, el jurado de la instancia judicial escuchó la llamada al servicio de emergencia que realizó el sujeto tras cometer el asesinato. En el registro, señala que "Está muerta, la maté, tuvimos una discusión y la estrangulé. Tienen que venir de inmediato". Intentó reanimarla, pero su esposa murió estrangulada.

También se reveló otra llamada con la policía: "No fue un asesinato y no quise asesinarla. Simplemente me volví loco. No haría daño ni a una mosca. No fui yo. Yo no soy así y no sé qué me pasó", concluyó Anthony.