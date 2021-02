Un verdadero drama está viviendo un hombre en Barranquilla y todo debido al extraño comportamiento de su esposa, quien de un día para otro optó por renunciar a su trabajo de 20 años, a su matrimonio y sus hijos para ir a encerrarse junto a otros creyentes a una iglesia.

La razón apunta a esperar la "venida de Jesucristo", por lo que junto a un grupo de creyentes del corregimiento de Isabel López, en el municipio de Sabanalarga, Atlántico, están en un templo aguardando el suceso que en primera instancia debió ocurrir el pasado 28 de enero y, a pesar que no pasó, aún continúan en el lugar.

Se trata de la iglesia evangélica Berea liderada por el pastor Gabriel Ferrer, donde siguen confinados esperando al Mesías.

"No sé nada de ella, cómo está o si come"

La situación generó un verdadero drama en su familia, según relató el esposo de la mujer, Erick Lucheta, un comerciante de Barranquilla, que ve como su esposa sigue aguardando la promesa del pastor.

Según el hombre, su pareja comenzó a tener comportamientos extraños desde que uno de sus hermanos la invitó a un culto religioso.

“Ya no era la misma persona de antes, ya no hablaba con nosotros como antes y prácticamente se fue apartando de nosotros, se apartó de la familia, del papá, la mamá, los tíos, las tías”, aseveró.

Situación que se acrecentó con decisiones drásticas al indicar que "mi esposa abandonó su hogar, a sus dos hijos y renunció al trabajo perdiendo 20 años que tenía en la empresa laborando".

Incluso empezaron a regalar sus pertenencias, lo que tiene en vilo a Erick, quien agregó que "desde ese día el 28 de enero no sé nada de ella, no sé cómo está, si come, si no come, no sé nada de su vida".

Pastor abandonó a sus fieles

El problema se acrecienta, ya que el pastor Gabriel Ferrer, quien hizo la promesa de la "venida de Jesucristo", abandonó a sus fieles.

Así el paradero del líder de esta iglesia se desconoce, situación que fue abordada por el psicólogo Fabián Cárdenas, quien señaló a Caracol Noticias que "es el tipo de personas que se atribuyen ciertos comportamientos donde captan a estas personas y a través del afán de buscar una famosa salvación empiezan a inducirlas, a generar algún tipo de presión psicológica y sacan a relucir alguna psicopatía o sociopatía, que pueden ser impredecible”.

La situación de Erick se repite en otras familias de esta zona de Barranquilla que sufren por el distanciamiento y partida de sus seres queridos por una misteriosa creencia.

