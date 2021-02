Un peculiar video se viralizó por redes sociales, en donde un profesor universitario, presuntamente español, realiza una especial petición a su gobierno, en el marco de las medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus.

Según dice en el registro audiovisual, para él no hay nada más importante que los bares y el alcohol. A tal punto llega su cariño por los brebajes, que afirma que el hombre no puede vivir sin beber. Por lo mismo, exige que los bares no sean cerrados.

Sus dichos provocaron una serie de opiniones en Twitter, pues mientras algunos alabaron sus palabras, otros lo criticaron por no medir los riesgos que implica su petición.

¿Qué dijo?

Con mascarilla en mano, el hombre comienza diciendo que "hoy me veo obligado a expresarme con las palabras que ustedes harían como propias. No se pueden cerrar los bares, no se pueden cerrar los restaurantes".

"Sin beber no se puede vivir, esto es una afrenta a todo el personal de este país. Como profesor universitario, de ciencias e investigación, hay que beber para vivir, es necesario", asegura.

"Que cierren las iglesias, las estaciones de autobuses, las delegaciones de gobierno, pero no se pueden cerrar los bares. Vivir queremos y para eso necesitamos beber", agrega.

En la otra mano, uno de los asistentes en su oratoria le entregó una copa de vino blanco y declara: "Esto es una locura, esto no puede ser. Vivan los bares y la hostelería, viva la gente con sed".

Apoyo y críticas

Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar:

No todos los profesores universitarios somos así.. 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ — Dolores Forés 💜🐶🐱🐰💜🐶🐱🐰💜 (@Alisita401) January 29, 2021

Alguién le puede decir q en los super venden alcohol y q se ponga hasta arriba en su casa y asi no lo tenemos q escuchar? 😂 😂 — Manzana Roja 🖤 (@Manzana22534394) January 29, 2021

Toda la razón del mundo a este señor. Los contagios en estaciones de metro, autobuses, aeropuertos, trenes, fiestas ilegales, y de ahí al resto de los ciudadanos; no hay más que hablar, pero claro, para estos 17 desgobiernos que tenemos es más fácil echarle la culpa a los bares — TORTILLA DE GAMBAS (@TORTILLA1969) January 30, 2021

Y es profe de universidad, pero en algo tiene razón, sin el alcohol el 2020 habria sido insoportable — pitercyborg (@chicharro_pedro) January 29, 2021

Si es profesor de Universidad, y dice esto, miedo me da — JFK1963 (@JFK19632) January 29, 2021

