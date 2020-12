Más de 300 personas fueron hospitalizadas, entre el 5 y 6 de diciembre, en India, a causa de una enfermedad misteriosa y desconocida que, debido a su nivel de gravedad, puede ocasionar hasta la muerte.

De acuerdo a información suministrada por las autoridades, decenas de residentes en la ciudad de Eluru comenzaron a enfermarse el sábado por la noche, y algunos perdieron el conocimiento.

Los pacientes describieron que los síntomas eran similares a los asociados con la epilepsia, como dolores de cabeza, náuseas, vómitos y convulsiones, consignó la CBS News.

De las personas que llegaron a los centros de salud, se encontraba un hombre de 45 años de edad, quien murió tras presentar convulsiones y náuseas, aunque los especialistas afirman que las causas de su deceso fueron otras.

Mientras el resto de los pacientes se recuperan y otros ya fueron dados de alta, los médicos se han dedicado a determinar de qué se trata esta enfermedad mediante un análisis de sangre, escáneres cerebrales o análisis de líquido cefalorraquídeo.

También realizaron otros estudios como algunos hemocultivos para buscar la bacteria E. Coli, causante de enfermedades gastrointestinales. El objetivo es determinar si se trata de un padecimiento infeccioso y de ser así cómo podría transmitirse.

Se esperaba que expertos de los principales institutos de salud de India, incluido el Instituto de Ciencias Médicas en Nueva Delhi, el Instituto Nacional de Nutrición y el Instituto Indio de Tecnología Química, se trasladen a Eluru a principios de esta semana para ayudar a investigar la enfermedad.

Las autoridades de la ciudad recolectaron muestras de leche y agua potable de varios puntos de Eluru para realizar pruebas y ha monitoreaso la situación desde una "sala de control" establecida específicamente para ese propósito.

"Sólo los análisis de laboratorio revelarán lo que es", afirmó el ministro de Salud del estado de Andhra Pradesh, Alla Kali Krishna Srinivas.

With more than 250 people now affected, the situation in #Eluru is worsening. I demand an impartial, full-fledged inquiry into the incident. Floods, cyclone or healthcare, the YSRCP Govt has been caught napping in emergency situations. (1/3)