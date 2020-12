Las extrañas circunstancias en que desapareció una modelo en México, mantiene en alerta a las autoridades y a sus familiares, quienes no se han cansado de difundir la información por redes sociales y cualquier medio que sea necesario.

Delia Emily Castillo, Miss Mundo Teen 2017 y embajadora de belleza en concursos internacionales, fue vista por última vez en San Pedro el Saucito, durante un viaje familiar.

Según el registro de los medios locales, el hecho ocurrió la mañana del pasado 1 de diciembre, cuando la joven radicada en los Estados Unidos, decidió esperar en el auto a sus padres mientras estos desayunaban en un local de la vía.

"Ayúdame a encontrarla"

Tras su desaparición, su familia comenzó a solicitar ayuda por redes sociales y una de las respuestas más misteriosas que recibieron fue una captura de pantalla de una supuesta conversación que sostuvo con un conocido.

En la imagen, esta persona le pregunta que por qué está publicada una foto de ella y un texto que señala que desapareció, a lo que la joven habría respondido: "Es que me salí de la casa. Y mi mamá me está buscando, pero estoy bien, no te preocupes", respondió. Luego se le pregunta si está en Hermosillo y contesta que no.

Rosa Isela, madre de Emily, al ver la imagen, no dio por buenos los mensajes, más aún porque la joven no le contesta llamadas.

"Por favor ayúdame a encontrarla se encuentra en peligro por favor comparte cualquier información ayudará, si tienen amigos policías o contactos que puedan ayudar", escribió Rosa Isela por redes sociales, consignó el sitio Primera Hora.

En otro mensaje insistió: "Por favor ayúdame a encontrar a mi hija comparte en tu muro y si tienen alguna información déjanos saber o llama a la policía muchas gracias".

Además de participar en el Miss Mundo Team, Emily se ha dado a conocer por su participación en premios Latinos, Premios Billboard, Latin Grammy, representante de Estados Unidos en el Carnaval Boliviano en Las Vegas, Nevada, entre otros trabajos.

