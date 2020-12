¿Qué pasó?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, roza este domingo el control del Parlamento en unas elecciones boicoteadas por la oposición, sin respaldo internacional y con centros de votación vacíos.

El triunfo le dará poder sobre la única institución en control de sus adversarios desde 2015, cuando rompieron 15 años de hegemonía. Sin embargo, Maduro anuló en la práctica la cámara con la Corte Suprema de línea oficialista y una todopoderosa Asamblea Constituyente, que dejará de funcionar en diciembre.

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) decía buscar la "victoria perfecta" que pusiera fin al control que desde 2015 la oposición ejercía sobre el Legislativo.

Escasos votantes

Sin embargo, constató la agencia AFP que muchos de los centros de votación estuvieron vacíos o con pocas personas en fila a lo largo del día.

"Tuvimos paciencia, la sabiduría, para esperar esta hora, este día y sacarnos de encima a esta Asamblea Nacional nefasta (...), que trajo la plaga de las sanciones, de la crueldad, del dolor, del sufrimiento", dijo Maduro a periodistas tras votar en la principal instalación militar de Caracas, Fuerte Tiuna. Cambió su dirección habitual de sufragio.

¿Qué dijo la oposición?

A la espera del anuncio de resultados, el líder opositor Juan Guaidó condenó de antemano un "fraude".

"El fraude ha sido consumado. El rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente. (...) La mayoría de Venezuela dio la espalda a Maduro y a su fraude", expresó en referencia a la posibilidad de una alta abstención el jefe parlamentario, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, entre ellos, Estados Unidos.

Hoy la mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro y a su fraude.



La crisis solo se va a profundizar y estamos obligados a mantenernos de pie hasta lograr soluciones.



Por eso, el #12D todos a las calles a la #ConsultaPopular. #CentrosDelFraudeVacíos https://t.co/HjrDghG6p0 pic.twitter.com/dPgn65zizD — Juan Guaidó (@jguaido) December 7, 2020

Reacciones en Estados Unidos

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, tachó en Twitter de "farsa" y "fraude" las elecciones parlamentarias.

Washington lidera la presión contra Maduro con sanciones económicas a Venezuela, incluido un embargo petrolero vigente desde abril de 2019.

Venezuela's electoral fraud has already been committed. The results announced by the illegitimate Maduro regime will not reflect the will of the Venezuelan people. What's happening today is a fraud and a sham, not an election. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 6, 2020

"¡Habló un zombie! (...). Ojalá que muy pronto vuelva la diplomacia al Departamento de Estado y a la Casa Blanca", reaccionó el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, aludiendo a la derrota electoral de Donald Trump ante el demócrata Joe Biden.

Maduro había llamado más temprano a pedir a "el levantamiento de todas las sanciones al nuevo gobierno de Estados Unidos de Joe Biden, en una sola voz".

En tanto, la Organización de los Estados Americanos (OEA) dijo que desconocerá también el resultado de este domingo.

