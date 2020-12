¿Qué pasó?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que dejará la presidencia si la oposición gana las elecciones parlamentarias convocadas por su gobierno para este domingo 6 de diciembre.

"Oposición, que te vas a la calle a atacarme, a mentir y a decir tanta bolsería. Acepto tu reto. Si ustedes ganan, yo me voy de la presidencia... No puede ser tanta infamia, todos los días, a toda hora", dijo el mandatario en un agitado discurso de fin de campaña.

Con las elecciones de este domingo el chavismo espera poder tomar control de la Asamblea Nacional, órgano legislativo de Venezuela que está en manos de la oposición desde el año 2015.

Oposición no participará de la elección

A pesar del "ofrecimiento" de Maduro a dejar su cargo, la oposición participará de manera muy reducida en estos comicios, de hecho los grandes partidos opositores no serán parte de la cita electoral.

"Eso no es una elección, es un fraude. Lo que quiere Venezuela es una elección. Una elección libre, presidencial y parlamentaria. ¿Ustedes creen que el dictador le gana a alguien? No le gana a nadie compañero", declaró el presidente de la Asamblea Nacional y líder opositor Juan Guaidó.

Las acusaciones de Guaidó se dan luego de que los grandes líderes de la oposición fueran inhabilitados para participar de esta elección, y de que las autoridades electorales fueran nombradas por el Tribunal Supremo controlado por Maduro.

La tensión por la elección es máxima luego de las declaraciones del número 2 del régimen chavista, Diosdado Cabello. "El que no vota, no come", amenazó durante el día viernes el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

Comunidad internacional desconocerá los resultados

La comunidad internacional, incluido Chile, ya ha anunciado que no reconocerá los resultados de las elecciones, ya que estas no ofrecen garantías democráticas.

La Unión Europea desestima que las parlamentarias sean "justas, transparentes y creíbles", por lo que su reconocimiento al proceso es poco probable, comentaron fuentes europeas a la AFP.

Estados Unidos también se sumó a los países que desconocerán los resultados de estos comicios, mientras que la Organización de Estados Americanos (OEA) las rechaza por falta de condiciones y una asociación internacional de juristas las considera una "ficción" sin validez legal.