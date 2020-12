Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y denominado como el número dos del régimen de Nicolás Maduro afirmó el pasado lunes 30 de noviembre que no habrá comida para las personas que no voten en las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre.

"El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer", manifestó Cabello durante un acto de campaña electoral.

Tras las declaraciones del chavista, las reacciones de los usuarios por redes sociales no se hicieron esperar y calificaron estas palabras como una amenaza para los ciudadanos y ciudadanas del país llanero.

Diosdado Cabello: “El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”. pic.twitter.com/cWYeNUpwBm — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) November 30, 2020

Oposición no participará de los comicios

Mientras el régimen de Maduro se mantiene en llamados constantes para participar de las elecciones, el sector de la oposición ha manifestado su postura de no participar en la contienda electoral por considerar que serán un fraude.

De acuerdo al diario El Tiempo, el Observatorio contra el fraude de la Asamblea Nacional indicó que los candidatos a las parlamentarias usan las cajas Clap, las cuales contienen alimentos y productos de primera necesidad, para hacer campaña y captar votos en el 55,60 por ciento de los municipios del país.

"Los monitores nos han dicho, y así lo evidencian las pruebas que tienen estas organizaciones, que han ido a los centros del fraude y que desde ahí se hace el reparto de las bolsas y de los recursos que les dieron a los adultos mayores para que hicieran bulto en los centros (durante los simulacros) porque no iban los ciudadanos", declaró la diputada Olivia Lozano, miembro del grupo de observación, consignó el medio.

Recordemos que un informe publicado el pasado año 2019 por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, alertó que "conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social".

"Si vuelve a ganar la oposición, me voy de la presidencia"

En medio de las tensiones políticas, Maduro afirmó el 1 de diciembre que si el chavismo pierde estas elecciones parlamentarias, se retira de la presidencia.

"Si la oposición gana más votos que nosotros y nos gana las elecciones del domingo, ya asumiremos y tomaremos otro camino", dijo. Además, remarcó que "dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela. Si vuelve a ganar la oposición en la Asamblea Nacional, yo me voy de la Presidencia, yo no me quedaré más aquí".

