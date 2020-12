Un impresionante rescate se vivió en California, Estados Unidos, luego que un hombre se enfrentara con un oso de 350 libras ( casi 200 kilogramos) para salvar a su perro pitbull de nombre Buddy.

Kaleb Bentham se encontraba en su casa, ubicada en You Bet Road, cuando comenzó a escuchar gruñidos que provenían de las afueras del lugar.

"Escuché un gruñido, miré a unos 75-100 pies hacia abajo, y el oso lo arrastraba por la cabeza, tenía la cabeza en la boca", afirmó Benham a CBS Sacramento.

Al ver semejante escena, el hombre solo pensó en salvarle la vida a su can, así que se le abalanzó al enorme animal y comenzó a golpearlo.

