El fallecimiento de una mujer en Wrexham, al norte de Gales, en Reino Unido, mantiene consternados a los habitantes de esa nación, así como a las autoridades, debido a las circunstancias en que se produjo el deceso.

Deborah Mary Roberts, de 47 años de edad, murió asfixiada, por estrangulamiento, mientras paseaba a sus dos perros de la raza bull terriers.

De acuerdo a las declaraciones emitidas por las autoridades a los medios locales, Deborah, madre de cuatro hijos, se habría tropezado mientras caminaba y, estando en el piso, sus perros la ahorcaron con sus correas por accidente, en un intento por ayudarla.

"Los terriers, llamados Tyson y Ruby, estaban atados con dos cuerdas, y se cree que comenzaron a tirar de ellos para intentar que su dueño se levantara", consignó el diario británico Daily Mail.

Para los forenses, la muerte de Deborah se ha convertido en un misterio, pues aún no han logrado determinar cómo terminaron las correas de los perros alrededor de su cuello.

En medio de la investigación, las autoridades señalaron que la víctima, amante de los animales, sufría de la enfermedad de Huntington, una condición degenerativa hereditaria, que había llevado a que su movilidad se deteriorara. Esto podría ser una de las razones por las cuales no logró levantarse. Aunque solo es una hipótesis.

David Pojur, asistente del forense, sostuvo que Deborah "pudo haber tropezado", pero "no sabemos" por qué tenía los correas alrededor del cuello.

Mientras las investigaciones continúan, los funcionarios mantienen hasta ahora la conclusión que el deceso de la mujer ocurrió por accidente.

