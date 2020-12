Un cruel asesinato mantiene en impacto a la población de Florida, Estados Unidos. Se trata de lo ocurrido una mujer que murió semanas después de ser atropellada por un grupo de adolescentes mientras defendía a su hijo.

Suzette Penton, bibliotecaria en Polk City de 52 años de edad, falleció a causa de las lesiones sufridas el pasado 9 de noviembre , según informó la Oficina del Sheriff del condado de Polk.

De acuerdo a la CBS News, el atropello intencional ocasionó a Suzette una lesión cerebral traumática y varios huesos rotos, de los cuales no logró recuperarse pese al esfuerzo de los médicos que la atendían.

A protective ‘mama bear’ has died after she was intentionally run over by a bully who turned up at her home with friends to attack her teenage son. Suzette Penton was left critically-ill after being run over outside her home in Tampa, Florida, on November 9 by a van pic.twitter.com/5AGHdKpNyq