Trinidad y Tobago deportó a 16 niños venezolanos por mar, separando a algunos de ellos de sus padres, denunciaron este lunes una abogada que intentó detener la repatriación y dirigentes opositores de Venezuela.

Los niños fueron deportados el domingo, horas antes de la reanudación de la audiencia judicial en la que se solicitaba su permanencia en el país, dijo la abogada Nafeesa Mohammed, quien pidió investigar el caso y exigió al gobierno de Keith Rowley reconsiderar el manejo de la crisis migratoria vinculada con la llegada de venezolanos.

"Es necesario realizar una investigación (...) Sabemos que tenemos inmigrantes irregulares y ha llegado el momento de que el Estado mejore el sistema para gestionar los flujos (...) Estos son niños", comentó.

El líder opositor venezolano David Smolansky, comisionado de la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) para migrantes de su país, cifró en 29 los deportados: 16 niños -uno de ellos un bebé de cuatro meses- y 13 adultos.

#URGENT #Nov23 // Yesterday #Nov22, 16 Venezuelan minors -whose ages range from months to 14 years old- and nine Venezuelan women were deported by the Trinidadian authorities, hours before their habeas corpus hearing.@RefugeesIntl @Refugees @DRC_ngo #WhereAreThe16 pic.twitter.com/8nKl7614vi