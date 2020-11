El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que ya no se opone a que el gobierno ayude al equipo de transición de Joe Biden, la declaración en la que el mandatario ha estado más cerca de admitir su derrota en las elecciones presidenciales.

Trump tuiteó que la Administración General de Servicios debería "hacer lo que sea necesario", luego que la directora de la agencia, Emily Murphy, dijera que iba a iniciar el proceso, retrasado hasta el momento.

El actual mandatario ha pasado las últimas tres semanas, desde las elecciones del pasado 3 de noviembre, afirmando, sin ninguna prueba, que la victoria de Biden fue el resultado de un fraude.

Here's the full letter from Murphy to Biden: pic.twitter.com/DJ4SFLzrfP