Un escándalo mundial ha causado la publicación de varias fotos oficiales del "protocolo" que exige el Rey de Tailandia. Esposas, jefes militares y cualquier alto funcionario cercano deben, literalmente, arrastrarse a sus pies.

El rey Maha Vajiralongkorn es blanco de fuertes protestas por su lujoso estilo de vida y esta semana la población está en las calles exigiendo cambios constitucionales.

Las fotos las publicó el periodista escocés, Andrew MacGregor Marshall, quien tuvo acceso al material a través de la exesposa del rey.

La mujer, divorciada desde 2014, cumple arresto domiciliario en una aldea. Tiene la cabeza rapada y fue separada de su hijo, una de tantas extrañas arbitrariedades del monarca de 68 años.

"No puedo regresar a Tailandia. Sería encarcelado si vuelvo, ya que rompí las leyes tailandesas repetidamente al escribir sobre la monarquía", dijo el reportero al medio australiano "60 Minutos".

Además de una veintena de esposas, el rey incluye otras mujeres en su grupo íntimo. Incluso, en un acto casi ritual en presencia de su reciente esposa, se autorregaló una "consorte imperial".

La mujer asumió el cargo arrastrada a los pies del monarca, cuya fortuna se calcula en unos 30 mil millones de dólares.

Quiere mostrar una imagen distinta

Por las recientes protestas y el descontento entre los jóvenes, el rey ha mostrado algunos gestos de humildad con su pueblo, como viajar en Metro y dar unas declaraciones cortas a los medios.

Lo malo es que en el viaje en el tren subterráneo, él se mostraba sentado en el vagón, y sus colaboradores, nuevamente, arrastrados a sus pies.

Hasta en las escaleras mecánicas, el único de pie era el rey mientras sus acompañantes gateaban.

The king’s slaves even had to crawl on the escalator 👀 pic.twitter.com/LaIf6nsyem