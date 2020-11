Impacto y conmoción existe en la provincia de Córdoba, Argentina, luego que se dieran a conocer los detalles de los abusos sexuales que ocurrían al interior de un jardín infantil.

Bajo el supuesto de un juego, una parvularia fotografiaba a 15 niños desnudos y les ordenaba a recrear poses eróticas, a cambio de chocolate para que no les comentaran a nadie estas dinámicas.

La profesora en cuestión fue identificada como Mariela Ríos, quien realizó estos delitos entre marzo y noviembre de 2018, hasta que levantó las sospechas de los apoderados, que notaron actitudes extrañas en sus hijos.

Fotos eran enviadas al novio stripper de la parvularia

La mujer guardaba la pornografía infantil en su celular para luego enviársela a su novio stripper, conocido entre los menores como "Jordan". Según reporta Puntal, la docente los obligaba a enviarles mensajes de audio con tonos eróticos.

Estos audios fueron claves para que la justicia argentina condenara a Mariela Ríos a 15 años de cárcel por su autoría en los delitos de abuso sexual, corrupción de menores, exhibiciones obscenas y producción de pornografía infantil.

Condenada aseguró que es inocente

Antes de darse a conocer la sentencia, la maestra aseguró que es inocente y desmintió todos los delitos que se le imputaron. Manifestó que los niños siempre estuvieron vestidos con sus respectivos uniformes y que las fotos eran para una celebración de fin de año.

"Yo no cometí estos hechos y Dios sabe que es así. Sería incapaz de hacer eso", indicó frente a una cámara, ya que el juicio fue virtual.

El fiscal del caso, Julio Rivero, dijo: "Les arruinó la infancia. Me quedo con la frase de una de las mamás que declaró angustiada en este juicio: 'Espero que el cuerpo desnudo de mi hija no ande dando vueltas por todos lados'. Nadie puede asegurar que eso no esté sucediendo".

Piden investigar al enigmático "Jordan"

Por último, los tribunales no solo ordenaron iniciar una investigación en contra de la directora del jardín infantil, sino que también hacerlo con "Jordan", el novio stripper del que solo se conoce que vive en La Plata y que mantenía contacto telefónico con los menores abusados.