La vacuna desarrollada por la alianza Pfizer/BioNTech tiene una efectividad del 95% en la prevención de covid-19, según los resultados finales completos de su ensayo clínico a gran escala, anunciaron las compañías en un comunicado conjunto este miércoles.

"Los resultados del estudio marcan un paso importante en este histórico viaje de ocho meses para presentar una vacuna capaz de ayudar a poner fin a esta devastadora pandemia", dijo Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, que solicitará la autorización de comercialización "en unos días" a la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos (FDA).

"Con cientos de miles de personas en todo el mundo infectadas todos los días, necesitamos urgentemente llevar una vacuna segura y eficaz al mundo", añadió Bourla. Pfizer aseguró que la vacuna no tuvo efectos secundarios graves.

BREAKING: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that the Phase 3 study of our #COVID19 vaccine candidate has met all primary efficacy endpoints.