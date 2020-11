Luego de pasar varias semanas separados, una pareja de esposos, de 96 y 91 años, se hizo viral al difundirse su romántico reencuentro en un asilo.

El hecho sucedió en el hogar de ancianos Bourn View en Birmingham (Inglaterra), donde Kenneth Meredith, quien padece de demencia, había sido recluido.

Los días fueron tristes para ambos abuelos; así que su esposa Betty, de 91 años, no lo pensó más y decidió mudarse para apoyarlo en su enfermedad.

Charlotte, la nieta de los Meredith, participó en la organización de la reunión. Instalaron globos, una comida para dos y flores en el comedor del asilo.

Betty llegó primero y discretamente se sentó en la mesa. Luego, los cuidadores llamaron a Kenneth para avisarle que tenía visitas.

El hombre, que puede caminar apoyado en una andadera, apresuró su paso hasta el lugar y buscó con la mirada.

El conmovedor momento en que ambos se miran y él corre para besarla y abrazarla quedó grabado en un video.

My grandad went into a care home 5 weeks ago and my nan couldn’t live without him so she decided to move in and the care home did this for them my actual heart 🥺 pic.twitter.com/W8BWoAibGz