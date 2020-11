Los restos de dos bebés varones, gemelos idénticos, se acaban de catalogar como los más antiguos del mundo por el Museo de Historia Natural de Viena.

Aunque el hallazgo se realizó en 2005 en un área arqueológica conocida como Krems - Wachtberg, ubicada en Baja Austria, los análisis de ADN recién arrojaron luces sobre su historia.

Los hermanitos se encontraban junto a los restos de otro bebé, también del Paleolítico Superior, que pudo ser un primo según la genética molecular aplicada.

Los científicos extrajeron los restos y el largo protocolo de análisis promedió que vivieron hace 31 mil años. Curiosamente, los bebés estaban protegidos con el omóplato de un mamut, lo que ayudó a preservar los restos.

"Rara vez se descubre un entierro múltiple del Paleolítico. Poder extraer suficiente ADN antiguo de alta calidad de los frágiles restos de los bebés para un análisis del genoma superó todas nuestras expectativas", precisó la científica Maria Teschler-Nicola.

This is a remarkable piece of biological detective work. The site, Krems-Wachtberg, Austria, is a very well-known Gravettian burial of two infants. New data show that they were identical twins that died 50 days apart. Grave was reopened for second burial. https://t.co/Rb7Z4dAmP2 pic.twitter.com/gRAx7vWK1F