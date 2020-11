Un video se ha hecho viral a través de las redes sociales. Se trata de la increíble reacción que tuvo Marta González, una exbailarina de ballet que sufría de Alzheimer, al escuchar el tema musical "El lago de los cisnes" de Piotr Ilich Tchaikovsky.

El material fue publicado por la asociación Música Para Despertar y en él se observa a Marta sentada en una silla de ruedas con unos audífonos puestos. En cuanto la música comienza a sonar, ella pide que le suban el volumen y con sus manos realiza los pasos del baile que alguna vez repitió cuando era bailarina.

Al parecer, el video fue grabado en 2019, en la Residencia Muro de Alcoy en Valencia, España, y es un homenaje para recordar a esta brillante bailarina, a varios meses de su muerte.

"Nos encontramos con Marta González, conocimos su historia y probamos con ella las herramientas de Música para Despertar (...) En el video podemos ver cómo reacciona ante una de las canciones más importantes de su vida. Estaba cabizbaja y, ya al empezar los primeros acordes, conecta con la obra y se emociona", mencionó Olmedo.

Gran honor que nuestro video haga que el planeta se emocione y baile con la inmensa Marta González. Homenaje hacia el cielo. Compartido por artistas como @antoniobanderas, #JenniferGarner o @pabloalboran. Síguenos desde @DespertarMusica y ayúdanos desde https://t.co/RhGn2stLjI pic.twitter.com/mPXU9W02Ib — MúsicaParaDespertar (@DespertarMusica) November 10, 2020

La vida de Marta González

Marta Cinta González Saldaña, se formó como bailarina en una academia de Nueva York, Estados Unidos. Sin embargo, no existe una prueba contundente de que se haya graduado en alguna escuela de baile en particular, ya que no existen videos ni registros de ello.

El único documento que han publicado a través de Twitter, es una supuesta fotografía de cuando era joven.