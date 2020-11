¿Qué pasó?

La prensa peruana reveló una serie de conversaciones de WhatsApp que complica la situación judicial del Presidente Martín Vizcarra, quien es acusado de presuntamente haber solicitado y recibido dinero por facilitar la concesión de una obra de irrigación y un hospital mientras era gobernador de la región de Moquegua (2011-2014).

Estos hechos se dan a conocer previo a su comparecencia en el Congreso fijada para este lunes, en donde enfrentará una votación que definirá su eventual destitución por este caso de supuesta corrupción, en el que habría recibido cerca de 2.300.000 soles (unos 650.000 dólares).

Los detalles de los mensajes

Entre los mensajes revelados están los que mantuvo Vizcarra con el exministro de Agricultura de Perú, José Hernández. En su defensa, el Presidente ha señalado que su relación con él es solo profesional, pero los mensajes dan cuenta de un vínculo cercano en el que abordan con frecuencia las obras públicas por las que el mandatario habría recibido el dinero.

Las conversaciones entre ambos datan desde 2013 hasta mediados del pasado mes de octubre, según consigna la revelación que hizo El Comercio.

Lo particular es que las conversaciones habrían sido facilitadas por el propio Hernández al entregar su celular. Incluso, él es uno de los que acusa a Vizcarra de presunta recepción de coimas y estaría cooperando con la Fiscalía en calidad de delator premiado.

Por otro lado, el otrora secretario del Estado peruano también dialogó con los empresarios que le habrían pagado al Presidente por la concesión de la obras públicas. Estos sujetos también serían delatores premiados que se suman a las acusaciones contra el mandatario.

#EXCLUSIVO Los WhatsApp del caso Vizcarra: El Comercio revisó más de 200 páginas de los chats registrados en un celular de José Manuel Hernández.



Por: Graciela Villasís (@gvillasis) y Delsy Loyola (@DelLoyola), Unidad de Investigación



El informe ► https://t.co/Th8qkjkZLC pic.twitter.com/MFPowAp2HF — Política El Comercio (@Politica_ECpe) November 8, 2020

Los descargos de Vizcarra

Una vez conocidos los chats, el mandatario emitió un comunicado de prensa para rechazar lo revelado por la prensa peruana.

"He venido siendo atacado de forma sistemática, a través de la difusión de reportajes que tienen como objetivo principal dañar la confianza que el pueblo peruano ha depositado en mí", comenzó señalando.

"A través de la difusión de reportajes sesgados, con información difundida de manera incompleta y descontextualizada, se pretende (...) que configuren causales para activar mecanismos legales, a menos de 24 horas de que el Congreso de la República deba tomar decisiones respecto a otra moción de vacancia interpuesta contra mi persona", agrega.

En ese sentido, asegura que "esto constituye un nuevo intento de generar inestabilidad política en el país, en pleno contexto de pandemia, justo cuando la ciudadanía requiere de un trabajo ininterrumpido por parte de sus autoridades".

Finalmente, Vizcarra sentencia: "Con firme y convicción, reitero ante todos los peruanos que durante toda mi trayectoria política no he participado de ninguna acción irregular ni he cometido acto de corrupción alguno en perjuicio de mi región o de mi país".