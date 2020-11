¿Qué pasó?

Este domingo, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se refirió por primera vez a la derrota de su esposo Donald Trump en las elecciones presidenciales de ese país, luego que el sábado se declarara como ganador al candidato demócrata Joe Biden.

La cónyuge del vigente mandatario norteamericano siguió la línea trazada por Trump y no reconoció la victoria de Biden en los comicios, aunque de una forma mucho más sutil que como lo ha hecho su marido.

“El pueblo estadounidense merece elecciones justas. Todos los votos legales, no ilegales, deben contarse. Debemos proteger nuestra democracia con total transparencia”, manifestó la primera dama en su cuenta de Twitter.

The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency. — Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020

El día después de Trump

El presidente Trump, en tanto, visitó durante este domingo su campo de golf en Sterling, Virginia, cerca de Washington, por segundo día consecutivo tras el anuncio de su derrota ante Biden en las elecciones.

Aficionado al golf, el mandatario republicano ya estaba en los greens cuando los medios estadounidenses proyectaron el sábado que ya no podría alcanzar al candidato demócrata, quien se convirtió en el presidente electo de Estados Unidos tras los comicios del 3 de noviembre.

Trump no reconoce su derrota y dice, sin pruebas que lo respalden, que la elección está marcada por irregularidades.

....Where it mattered, they stole what they had to steal. @newtgingrich — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

En el viaje desde la Casa Blanca a Sterling, Trump pudo ver a los estadounidenses agitando carteles hostiles mientras pasaba su caravana. Y el día anterior, multitudes alegres habían tomado las calles de las principales ciudades estadounidenses para celebrar su derrota.

Biden, por su parte, acudió a la iglesia el domingo por la mañana en su pueblo de Wilmington, en Delaware. Católico practicante, asiste regularmente a misa.

