Gemma Holmes apenas tenía cuatro semanas de embarazo cuando casi muere en un accidente de automóvil.

La mujer chocó fuertemente contra un vehículo estacionado y sus lesiones fueron tan graves que los médicos tuvieron que llevarla a coma inducido.

La mujer no sabía de su embarazo, pero en el hospital donde fue atendida hicieron grandes esfuerzos por salvar al feto durante el coma.

Tres meses más tarde, Gemma salió de su cuadro y fue informada de su estado, lo que causó gran sorpresa en ella.

El choque le borró todos los recuerdos de tres años de su vida, por lo que no podía saber quién era el padre del bebé.

Aferrado a la vida

Gema, de 33 años, tuvo lesiones en su columna que la llevarían a nuevas cirugías y rehabilitaciones con total riesgo de no poder caminar.

La continuidad o no del embarazo era un tema que no podía eludir, pero la mujer decidió soportar una gestación llena de dolores, en cama, con tal de proteger a su hijo.

Contra las probabilidades, Gemma pudo dar a luz a un niño sano. Su historia ha sido tema esta semana en los medios británicos.

Ella protagoniza el más reciente episodio del podcast Real Fix, que cuenta historias reales a modo de inspiración.

El niño, Rueben, que ahora tiene siete años de edad, es una prueba viviente del valor de la esperanza y del deseo de su mamá de seguir adelante pese a las dificultades.

Luego supo que el niño fue producto de una relación no permanente con un antiguo novio.

“Desperté y me dijeron: 'Estás en el hospital, has tenido un accidente realmente grave, tienes daño cerebral, un pulmón perforado, te has roto demasiados huesos y nunca volverás a caminar”, relató la mujer.

“Morí dos veces —por el accidente y por el coma— pero él todavía está vivo dentro de mí, no lo entiendo”, insistió Gemma, quien no solo tuvo a su hijo, sino que también logró caminar.