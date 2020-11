Un pastor evangélico de Estados Unidos que aseguró que las relaciones sexuales prematrimoniales, serían la causa de la pandemia por el coronavirus, murió el pasado 3 de noviembre a causa del virus.

"Estaba pensando, mientras ponía todo esto junto en mi mente, sobre el pecado de la fornicación. Pensé en la fornicación e investigué un poco. Hay 7.5 millones de parejas viviendo juntas en Estados Unidos. Eso significa que 15 millones de personas viven juntas sin casarse", sostuvo Irvin Baxter.

Tras esta "reflexión", Baxter, quien murió a causa del Covid-19, apuntó: "Además de eso, espero que esta investigación no sea correcta, pero lo saqué directamente de la enciclopedia, dice que el 5% de las nuevas novias en Estados Unidos ahora son vírgenes. ¡Eso significa que el 95% ya ha cometido fornicación! ".

It is with deep grief that we announce the passing of Irvin Baxter. Though, we find comfort in knowing that he has without a doubt entered his great reward. He was 75.



