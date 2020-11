¿Qué pasó?

A raíz de la denuncia de un eventual robo en las elecciones presidenciales que realizó Donald Trump, el candidato demócrata Joe Biden respondió a través de su cuenta de Twitter y expresó su optimismo de cara a los resultados finales.

¿Qué dijo Biden?

El aspirante a la Casa Blanca no se quedó con los brazos cruzados después de lo dicho por el magnate y publicó que "no corresponde que yo o Donald Trump declaremos al ganador de estas elecciones. Eso lo deciden los votantes".

It's not my place or Donald Trump's place to declare the winner of this election. It's the voters' place. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Posteriormente, también manifestó sus buenas sensaciones frente a los resultados: "Nos sentimos bien con el lugar donde estamos. Creemos que estamos en camino de ganar estas elecciones".

We feel good about where we are. We believe we are on track to win this election. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

¿Cuál fue la denuncia de Trump?

Fiel a su estilo, el mandatario denunció un presunto intento de robo en el proceso de votación, lo que incluso obligó a Twitter a insertar una advertencia.

Primero señaló que "estamos a lo grande", en referencia a su optimismo en las elecciones presidenciales.

Sin embargo, agregó que "están tratando de robar las elecciones. Nunca les dejaremos hacerlo. ¡No se pueden emitir votos después de que las urnas están cerradas!", manifestó.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Twitter marcó tuit de Trump

A raíz del último tuit de Trump al denunciar un eventual robo, Twitter marcó aquel contenido señalando que "alguna parte o todo el contenido compartido en este tuit ha sido objetado y puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección u otro proceso cívico".

