Durante la madrugada de este miércoles, en medio de los resultados preliminares de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el actual Presidente Donald Trump denunció que Joe Biden está buscando "robar" la elección.

"Esta noche haré una declaración. ¡Un gran ganador!", escribió Trump poco después de que Biden hablara en conferencia de prensa y mostrara su optimismo.

"Estamos en grande, pero están tratando de robar las elecciones. Nunca les dejaremos hacerlo. ¡No se pueden emitir votos después de que las urnas están cerradas!", agregó.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!