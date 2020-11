Tras señalar que estuvo cerca del lugar en donde ocurrió el ataque terrorista en Viena, capital de Austria, el extenista nacional Nicolás Massú comunicó que se encuentra seguro y resguardado en el hotel.

Un mensaje que transmitió tranquilidad a sus seguidores, pues el ataque dejó momentáneamente a dos fallecidos y 15 heridos tras registrarse seis ataques armados y coordinados en el centro de la ciudad.

En su cuenta de Twitter, el otrora campeón olímpico publicó: "Hola a todos. Ya estoy en el hotel, tranquilo y bien después de un susto muy grande".

"Estuvimos ocho horas encerrados por precaución en el restaurante. Nuevamente muchas gracias por sus mensajes de preocupación", agregó.

Más temprano, el exdeportista chileno había posteado que estaba "muy cerca del ataque y nos tienen adentro de un restaurante esperando hasta ver cuándo podemos irnos de aquí".

De acuerdo a información de la Policía de Viena el hecho ocurrió a las 20:00 horas locales (16:00 horas Chile) y actualmente hay un total de seis escenas del crimen.

Además, reportaron a perpetradores con armas largas, específicamente rifles.

Respecto a los dos fallecidos, confirmaron que uno de ellos es uno de los perpetradores que fue asesinado a tiros por la policía.

CONFIRMED at the moment:

*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse

*several suspects armed with rifles

*six different shooting locations

* one deceaced person, several injured (1 officer included)

*1 suspect shot and killed by police officers #0211w