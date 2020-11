¿Qué pasó?

Un gato fue rescatado de entre los escombros de un edificio, tras permanecer más de 30 horas atrapado luego del terremoto de 7.0 grados registrado el viernes en la región de Esmirna, en Turquía.

Una característica especial del caso del felino, es que fue hallado por un perro de búsqueda y rescate llamado Bob, quien detectó al gato durante trabajos de pesquisa nocturnos.

La mascota había quedado atrapado bajo dos pisos que se derrumbaron tras el sismo, por lo que los rescatistas humanos debieron romper paredes para poder sacarlo del lugar, según informa el medio local Hürriyet Daily News.

‘We were more upset over the cat than the house’



A K9 dog has rescued a cat from the debris of a collapsed building after a powerful earthquake shook Turkey’s Izmir city pic.twitter.com/GstvWAJpSM — TRT World (@trtworld) October 31, 2020

"Esperanza"

Finalmente, tras realizar las labores necesarias, el animal pudo ser rescatado y entregado a su dueño.

Otra particularidad del caso es que el nombre del gato era Umut, que significa “esperanza” en turco.

Cat saved in #Izmir after 30 hours.



▪️A search and rescue dog in #Turkey's Izmir has saved a cat from the earthquake rubble after 30 hours.pic.twitter.com/VkGqbo7CvH — EHA News (@eha_news) November 1, 2020

A este rescate del felino, también se suma el de un hombre de 70 años, quien fue encontrado con vida tras permanecer alrededor de 33 horas bajo escombros.

Más de 70 muertos

Sin embargo, pese a estas situaciones particulares, la esperanza de hallar más supervivientes se ve disminuida con el paso de las horas, cuando ya se van a cumplir tres días de sucedido el terremoto.

Según el más reciente informe de las autoridades turcas, el movimiento telúrico ha dejado al menos 69 muertos y más de 940 heridos, a los que se suman otras dos víctimas fatales en Grecia.