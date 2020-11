Un hombre de 70 años fue hallado vivo en Turquía, tras haber pasado 33 horas sepultado bajo los escombros, luego del terremoto que azotó a ese país y también a Grecia el pasado viernes 30 de octubre.

A 70-year-old man was pulled from the rubble of a flattened building early on Nov. 1 after being buried under the debris for 33 hours in İzmir #Turkey #earthquake https://t.co/gAWeE1q3Lw pic.twitter.com/UCgtLYrrel