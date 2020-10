Una pasajera del vuelo EZY481 de la aerolínea británica EasyJet, con destino a Edimburgo, armó un escándalo y fue expulsada del avión después de negarse a usar el tapabocas, según informó el Daily Record del Reino Unido.

La mujer gritaba enardecida luego de que le solicitaran cumplir con la medida de bioseguridad. "Váyanse a la mierda, todo el mundo muere, ya sea por coronavirus o no", se le escuchaba vociferar en un video que fue difundido por usuarios en las redes sociales.

En las impactantes imágenes se puede observar cuando trabajadores de la línea aérea le invitan a abandonar la cabina, mientras ella airadamente toma su bolso, sale de la aeronave insultando a la tripulación y tosiendo a propósito sobre otros pasajeros.

En el video, también se puede ver a los demás ocupantes del avión quedarse inmóviles en sus asientos hasta que la mujer fue desalojada.

A woman was escorted off from an EasyJet flight from Belfast to Edinburgh amid claims she refused to wear face mask and shouted "everybody dies" at crew

Woman with Scottish accent hurling abuses and shouting "everybody dies you know that?Whether it's corona or not everybody dies" pic.twitter.com/T01YCUlKUV