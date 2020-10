Con el inicio de la pandemia por el coronavirus miles han sido las personas, en todas partes del mundo, que perdieron su puesto de trabajo, quedando a la deriva y sin una solución inmediata.

Aunque el Covid-19 nos ha enseñado la importancia del distanciamiento social, al parecer, también ha generado situaciones de empatía con los problemas de otras personas.

Muestra de ello es el caso de Edmund O'Leary, de 51 años de edad, quien recibió el apoyo de más de 300 mil personas, luego de escribir por sus redes sociales el estado anímico en el que se encontraba.

"No estoy bien. Me siento hundido. Por favor, tómate unos segundos para saludar, si ves mi tweet ¡Gracias!", escribió el hombre, el pasado 16 de octubre por su cuenta de Twitter.

I am not ok. Feeling rock bottom. Please take a few seconds to say hello if you see this tweet. Thank you.