Un niño de cinco años de edad se convirtió en un verdadero héroe, luego de que defendiera a su madre de cuatro ladrones que ingresaron a su vivienda, ubicada en Indiana, Estados Unidos, para intentar robar.

Con gritos violentos y portando armas de fuego, los delincuentes intentaron someter a las víctimas, quienes de inmediato se asustaron y siguieron sus órdenes. Sin embargo, nadie se imaginó que un pequeño sería el responsable de espantar a los malhechores, con las manos vacías.

La escena inició cuando cuando uno de los hijos de la víctima escuchó que tocaban la puerta, abrió y de inmediato fue apuntado con un revólver. En ese minuto, lograron entrar a la vivienda, donde planeaban llevarse las pertenencias de valor que encontraran al interior, según consignó Caracol Noticias en su portal web.

A pesar del escenario de miedo que presenció el pequeño, no dudó ni un minuto en defender a sus familiares, por lo que comenzó a lanzar juguetes y todo lo que encontró en el camino. Al ver que nada pasaba, decidió enfrentarlo cuerpo a cuerpo, colgándose del brazo de uno de los delincuentes que llevaba una pistola.

Los sujetos no pudieron llevarse nada y huyeron del sitio en medio de disparos. Afortunadamente no hubo heridos ni ningún hecho que lamentar.

PLEASE SHARE: We need your help identifying these individuals responsible for a home invasion.



If you have any info, call MCS at 574-288-STOP or 800-342-STOP. You can also call our SBPD Investigative Bureau at 574-235-9263.



Learn more here: https://t.co/ATbNiPaNbD pic.twitter.com/Bmocv8FQgW