¿Qué pasó?

Algunos de los pacientes recuperados de coronavirus han presentado algunos efectos secundarios, como por ejemplo, la extraña "niebla mental".

El relato de una mujer

"La niebla mental parece una descripción tan inferior de lo que realmente está sucediendo. Es completamente paralizante. No soy capaz de pensar con la suficiente claridad", explicó Mirabai Nicholson-McKellar, una cineasta australiana afectada por este presunto deterioro cognitivo.

Incluso, comentó que "cuando me canso se vuelve mucho peor y, a veces, todo lo que puedo hacer es acostarme y mirar televisión".

Según detalló la mujer, esta afección la ha vuelto olvidadiza, lo que provocó que tuviera problemas domésticos o conversaciones incoherentes con otras personas.

"Me siento como una sombra de mi antiguo yo. Ahora no vivo, simplemente existo", señaló Nicholson-McKellar a The Guardian.

Explicación médica

Michael Zandi, consultor del Instituto de Neurología Queen Square de la UCL (Reino Unido), hizo hincapié en este tema y dio a conocer algunas razones científicas.

"La proporción de personas con síntomas cognitivos durante cualquier período de tiempo, como resultado del Covid-19, se desconoce y es un foco de estudio ahora, pero podría llegar hasta el 20%", sostuvo.

El expresidente de la Academia Estadounidense de Neuropsicología Clínica, Wilfred Van Gorp, añadió que muchos de los que superaron el Covid-19 han presentado la llamada "niebla mental".

"Las quejas son muy similares a las de los pacientes que han sufrido una conmoción cerebral", cerró.