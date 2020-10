Carlo Acutis, el llamado "santo influencer", será beatificado este sábado en Asís, Italia, luego que el Vaticano le aprobara uno de sus milagros. La madre de Carlo, quien predijo su muerte en 2006, atribuye más milagros al joven que evangelizaba a través de la web.

Para la Iglesia Católica es un modelo de santidad en la era digital. Y su historia a casi 15 años de su muerte sigue dando que hablar.

"Podemos llamarlo un cibernauta de Dios y de la fe. Comunicando un amor por la eucaristía, comunicando al mundo entero el deseo de un camino de santidad", dicen desde la Iglesia Católica.

Otros milagros del "Santo Influencer"

Este sábado será la beatificación de Carlo Acutis, el joven de 15 años que falleció en 2006 a causa de una leucemia, a quien el Vaticano ya le aprobó uno de sus milagros: la curación en 2010 de un niño brasileño que se sanó al tocar una reliquia suya.

Pero el milagro del niño brasileño no es el único, y su madre tiene muy presente otros hechos sin explicación.

"Realizó su primer milagro el día de su funeral, una señora que tenía cáncer de mama le rezó y sin quimioterapia se curó. Otra señora que tenía 45 años y no podía tener hijos rezó a Carlo y finalmente quedó embarazada", dice Antonia Salzano, la madre del joven.

Cuerpo incorrupto

Otro de los momentos que no dejan de sorprender fue cuando hace unos días se abrió su tumba en el Santuario del Despojo en Asís. Allí su cuerpo estaba prácticamente incorrupto.

"No es habitual que la tumba esté abierta para que se pueda ver su cuerpo prácticamente intacto. Se ha maquillado su cara, pero mantiene íntegros todos sus órganos. Es bonito ver que por primera vez en la historia veremos un santo con vaqueros (jeans), zapatillas y un jersey (suéter)", dice el padre Carlos Acácio, rector del santuario.

"Cuando uno lo observa obviamente uno se siente muy cercano también a él, por la vestimenta y también sabiendo que es una persona contemporánea a nosotros. Es de las beatificaciones más rápidas que ha tenido la Iglesia Católica", comenta Marcial Sánchez, historiador de la Iglesia Católica.

Evangelizando por la web

La corta vida de Acutis no fue distinta a la de otros niños, disfrutaba de los videojuegos y el internet. Y fue precisamente la tecnología a la transformó en una herramienta para difundir la espiritualidad. En uno de sus últimos videos fue precisamente cuando comenzó a anticipar que llegaría su muerte.

"Cuando le dijeron que tenía leucemia, que era una enfermedad de la que incluso podía morir, Carlo sonrío y dijo: 'El señor me ha regalado un hermoso despertador'. Fue como si dijera 'Ha llegado mi hora', luego dijo: 'No saldré vivo de esto, pero mamá te daré muchos avisos, no te preocupes'", recuerda Salzano.

La ceremonia de beatificación de Carlo Acutis se podrá seguir a través de la web del Vaticano, el canal preferido en donde el joven influencer comunicó su mensaje.