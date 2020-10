Este lunes el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue dado de alta del Hospital Walter Reed, donde se se encontraba hospitalizado desde el viernes a causa del coronavirus.

El Mandatario se retiró del recinto asistencial saludando a los presentes y escoltado por su personal de seguridad, quienes lo trasladaron en un helicóptero hasta la Casa Blanca.

Más temprano, el médico de la Casa Blanca, Sean Conley, dijo que el Presidente puede seguir su convalecencia en casa, luego de recibir un cóctel agresivo de medicamentos, pero advirtió que no estará "completamente fuera de peligro" hasta dentro de una semana.

"Todos estamos siendo cautelosamente optimistas y en guardia porque nos encontramos en un territorio desconocido cuando se trata de un paciente que recibió las terapias que recibió tan temprano en el curso" de la enfermedad, dijo.

Trump ha recibido el esteroide dexametasona, generalmente asociado con casos graves de covid-19, y dos tratamientos experimentales (el de la empresa biotecnológica Regeneron y el antiviral remdesivir). Además, Conley dijo el domingo que se le dio oxígeno adicional el viernes, algo que inicialmente no revelaron.

"¡Volveremos pronto a la recta de campaña! Las noticias falsas solo muestran las encuestas falsas", tuiteó Trump minutos antes de salir del centro asistencial.

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls.