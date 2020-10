View this post on Instagram

¡TREMENDA REACCIÓN! 💃 #KayallahJones se hizo #viral con su #celebración 👏👏 Tan contenta estaba de conseguir un contrato en tiempos de pandemia que no se resistió a bailar en los estacionamientos de su nuevo empleo en #Atlanta, EE.UU. Las cámaras captaron el notable momento 🙌