El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus deseó este viernes "una pronta y completa recuperación" al presidente estadounidense Donald Trump y a su esposa Melania, que dieron positivo de coronavirus.

"Mis mejores deseos al presidente @realDonaldTrump y @FLOTUS (cuenta de la Primera dama de Estados Unidos) para una pronta y completa recuperación", tuiteó el líder de la OMS, cuya organización fue acusada por el mandatario estadounidense de incompetencia en la gestión de la pandemia.

