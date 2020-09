Este martes se realizó el primer debate presidencial entre el mandatario Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden, de cara a las elecciones del próximo 03 de noviembre.

Los aspirantes protagonizaron un intenso intercambio de ideas, donde los insultos por parte de ambos marcaron la instancia.

El tenso cruce de palabras generó reacciones en redes sociales, en donde la publicación de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez fue una de las más comentadas.

La representante demócrata por Nueva York publicó en su cuenta de Twitter: "Alguien llame al chacal de la trompeta (...) porque esta es una situación de 'y fuera'".

Si bien no dice su nombre, Ocasio-Cortez realizó esta publicación en medio de las interrupciones de Trump al discurso de Biden.

Someone call el chacal de la trompeta on Chris Wallace because this is very much an “y fuera” situation