Un incendio afectó este viernes las instalaciones de Huawei Technologies, ubicado en la ciudad sureña de Dongguan en China. Pese a la emergencia, las autoridades no reportaron víctimas fatales.

Desde el comité de gestión del área del lago Songshan de Dongguan, señalaron que el edificio estaba cerca de un laboratorio de investigación, era una estructura de acero y que se encontraba en construcción por lo cual no se estaba utilizando, consignó Reuters.

El departamento de Bomberos de la ciudad, que logró controlar la emergencia, informó que lo que se quemó era principalmente algodón absorvente de sonido.

Medios locales aseguraron que las llamas afectaron a un laboratorio de investigación de la compañía, donde se realizan principalmente análisis sobre materiales, como también pruebas para antenas 4G y 5G, relacionadas con el negocio de estaciones de base.

La construcción pertenece a una de las instalaciones más grandes de Huawei y cerca de este existe otro campus que tiene oficinas para 25 mil trabajadores.

A lab of HUAWEI in Dongguan, Guangdong was on fire, not peaceful, ah?

华为东莞的实验室着火了,真不太平! pic.twitter.com/25IueBFHtk