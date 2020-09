Pablo Emilio Escobar Gavoria era uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Su imperio de la droga lo llevó a traficar cocaína a Estados Unidos, Europa y América Latina, convirtiéndolo en el más buscado de la historia del narcotráfico.

Su fortuna era tan grande que, a casi 30 años de su muerte, siguen apareciendo fardos de dólares escondidos en sus antiguas viviendas. El “suertudo” en esta oportunidad, fue uno de los sobrinos de Escobar llamado Nicolás, quien hace un par de días reveló que, luego de una búsqueda exhaustiva por la vivienda, logró dar con el “tesoro”.

Un total de 18 millones de dólares que están “inservibles” pues llevaban cerca de 30 años ocultos y estaban en malas condiciones: “Había una bolsa bastante grande. El olor era impresionante; ese olor es peor que una mortecina multiplicado por 100”, manifestó Nicolás a la Red-Colombia.

🔴#Exclusivo | No todos los secretos sobre los tesoros de Pablo Escobar habían sido revelados. #RedMásNoticias conoció sobre la última caleta del exjefe del cartel de Medellín.



Investigación de @fabianforeroba1 y @ChichoGiraldoRe. pic.twitter.com/9NzJRmWNK5 — red+ noticias (@RedMasNoticias) September 23, 2020

Además del dinero, encontraron otros objetos de Escobar como un bolígrafo y una piedra de oro, radios de comunicación, una cámara y la máquina de escribir que, según el sobrino, fue la que se usó para hacer los comunicados de los llamados ‘extraditables’.

Sería el último hallazgo

Durante los últimos años, se han encontrado varios objetos valiosos de Pablo Escobar escondidos. Sin embargo, sus familiares creen que esta se trataría de la última “caleta” millonaria perteneciente a Escobar.

Para nadie es un secreto que Escobar gozaba de poder y mucho dinero. No en vano tenía todo un zoológico exótico en su reconocida Hacienda Nápoles, que hoy es un sitio turístico de Medellín, en el que exportó decenas de animales de África, para la entretención de sus familiares y amigos.

Foto archivo AFP

Tesoro de Pablo Escobar

A pesar de que los familiares “cercanos” de Escobar aseguran que no existe ningún otro tesoro escondido, hay uno que es buscado con ansias por uno de sus hijos. Se trata de Roberto Sendoya Escobar, quien hace varios meses se dio a conocer en el mundo entero, luego de revelar que era el primogénito del narcotraficante colombiano.

En los documentos que posee, asegura tener un “mapa” que guía el camino de este presunto tesoro millonario. “He estado por varios años tratando de descifrar esa nota, y he avanzado un gran camino, tengo unas muy buenas ideas producto de estudiar los movimientos de mi papá, su estilo y lo que estaba haciendo, junto con el código, y ahora me doy cuenta de que hay unas connotaciones masónicas en el código, porque mi papá era un Mason Libre”, afirmó a un medio británico.

Foto archivo AFP

Aunque hasta ahora no ha logrado encontrar este supuesto tesoro, Roberto afirma que no se trata de dinero en efectivo, sino más bien de mercancía, joyas, propiedades, especies y dinero en lingotes. De encontrarlo, el primogénito de Escobar planea donarlo a las comunidades más dañadas por su padre durante el año 1990, cuando la guerra con el estado estalló con fuerza.