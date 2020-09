View this post on Instagram

Este sábado se inauguró el “Climate Clock” en la ciudad de Nueva York en el Metrónomo de Union Square. Así como se muera en el reloj, solo quedan 7 años, 102 días y 12 horas para llegar al “punto de no retorno” donde la temperatura del mundo aumentará 1.5 grados y será imposible detener el calentamiento global. El reloj es una llamada al mundo de parte de activistas y científicos del clima para empezar a actuar ahora hacia un cambio positivo para el planeta. Este es el primero de muchos otros relojes que se instalarán en varias partes del mundo y funcionarán solo durante la Semana del Clima. ¡Es fundamental actuar ahora o ya no habrá nada que hacer! • • • • #earthnews #earth #climatechange #clock #climateclock #pollution #globalwarming #calentamientoglobal #nature #planeta #cambioclimatico #energy #green