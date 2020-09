A 13 años de la desaparición de Madeleine McCann, siguen apareciendo pistas sobre qué sucedió con la pequeña británica, incluyendo voces que aseguran que la niña está muerta.

El fiscal alemán Hans-Christian Wolters, manifestó que hay “pruebas materiales” que confirman el fallecimiento de la menor, cuyo rastro se perdió en Praia da Luz, Portugal. Así lo aseguró a la televisión portuguesa RTP, durante una entrevista en la que además reveló otros detalles del caso.

En la conversación, el periodista le preguntó varias veces al fiscal, por estas supuestas pruebas. De hecho, fue directo al interrogarlo sobre la naturaleza de estas: “¿son videos, fotos?”, pero Hans-Christian evitó responder, afirmando que “no puedo decir nada sobre lo que tenemos”.

Mientras los antecedentes de la posible muerte de Madeleine McCann se mantienen en investigación, las autoridades alemanas aprovechan para seguir excavando el pasado del único detenido por el caso: Christian B. Al alemán recientemente se le conoció un nuevo delito, que involucra a una joven irlandesa. El sospechoso habría abusado sexualmente de ella en el año 2004 durante su estadía en Portugal.

La "inocencia" de Christian B.

Sin embargo, el abogado del principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, Friedrich Fulscher, declaró esta semana tener pruebas “explosivas” que podrían desligar del caso a su representado.

"No puedo entrar en detalles, pero es muy importante e involucra a alguien que me ha proporcionado información vital", dijo el experto en leyes, quien además confirmó que “cuando te lo revele, te caerás de tu silla”, manifestó en conversación con The Sun.

Fue en en junio de este año, cuando la policía de Alemania identificó a Christian B, de 43 años de edad, como presunto responsable del caso McCann. ¿Las razones principales? Su estadía en las cercanías de Praia da Luz, Portugal, el día de los hechos, y su prontuario de abuso sexual a menores.

A pesar de las pruebas e indicios encontrados en su contra, el abogado de este pedófilo aseguró haber viajado a Portugal, donde habría encontrado nuevos detalles de la historia que jugarán a favor del sujeto que permanece encarcelado: "Estoy seguro de que este caso no irá a los tribunales y los medios británicos perderán interés en mi cliente", reveló.

El caso Maddie se aceleró repentinamente a principios de junio con la identificación de Christian B., un pedófilo reincidente que ya había sido condenado por violación en Portugal y que actualmente se encuentra detenido en Kiel, en el norte de Alemania, por otro caso.