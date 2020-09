Disparos, vidrios rotos y momentos de gran tensión se vivieron dentro de un concesionario de Nueva York, la tarde del 21 de septiembre, cuando tres hombres encapuchados ingresaron con pistolas en mano realizando varios impactos de bala en el lugar. En medio de la acción, un padre se transformó en héroe al evitar que sus hijos sufrieran daños.

El video que evidencia el tenso momento del tiroteo, deja en evidencia la rápida reacción del hombre, mientras el resto del público en el lugar se resguarda detrás de los vehículos que estaban en exhibición, para no ser afectados por los malhechores.

Al momento de escuchar las primeras detonaciones, el valiente padre se lanzó al suelo “aplastando” a sus hijos, quienes resultaron ilesos de la balacera.

Sin embargo, el padre no puede contar la misma historia ya que, al quedarse arriba de los niños para protegerlos, una de las balas lo impactó en una de sus piernas.

“Se busca por asalto” dice la publicación hecha a través de Twitter por la Policía de Nueva York, quienes explicaron que la intención de los agresores, era dar muerte a una de las personas que estaban dentro del concesionario: “Tres sospechosos dispararon múltiples tiros a un hombre que luego devolvió el fuego”.

🚨WANTED for ASSAULT: On 9/21/20 at approx 7:20 PM, inside of 4077 Boston Rd in the Bronx, 3 suspects fired multiple shots at a male who then returned fire, striking a male bystander who was attempting to shield his 3 kids. Any info, call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/0CMcWsXt1m