El abogado del principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, Friedrich Fulscher, dijo tener pruebas “explosivas” que podrían desligar del caso a su representado, Christian B

"No puedo entrar en detalles, pero es muy importante e involucra a alguien que me ha proporcionado información vital", dijo el experto en leyes, quien además confirmó que “cuando te lo revele, te caerás de tu silla”, manifestó en conversación con The Sun.

Fue en en junio de este año, cuando la policía de Alemania identificó a Christian B, de 43 años de edad, como presunto responsable del caso McCann. ¿Las razones principales? Su estadía en las cercanías de Praia da Luz, Portugal, el día de los hechos, y su prontuario de abuso sexual a menores.

A pesar de las pruebas e indicios encontrados en su contra, el abogado de este pedófilo aseguró haber viajado a Portugal, donde habría encontrado nuevos detalles de la historia que jugarán a favor del sujeto que permanece encarcelado: "Estoy seguro de que este caso no irá a los tribunales y los medios británicos perderán interés en mi cliente", reveló.

Nuevo caso de violación

En paralelo, la justicia alemana abrió una nueva investigación contra Christian B, por un nuevo caso de abuso sexual: "Puedo confirmar que también estamos investigando la sospecha de violación de una joven irlandesa en 2004 en Algarve (la región donde desapareció Madeleine McCann)", dijo el fiscal Hans Christian Wolters.

La investigación inició luego de que la víctima, que había presentado una denuncia el mismo año en que fue agredida, dijera que Christian es el responsable de lo ocurrido: "Porque cree haber reconocido a su agresor", añadió.

Además del caso Maddie, Christian B. es también objeto de una investigación por agresión sexual contra una niña de 10 años en el momento de los hechos en Algarve, en abril de 2007, es decir, unas semanas antes de la desaparición de la niña británica.

"Se le reprocha que se haya masturbado delante de la niña", subrayó Hans Christian Wolters, precisando que esta investigación se abrió el año pasado.

El caso Maddie se aceleró repentinamente a principios de junio con la identificación de Christian B., un pedófilo reincidente que ya había sido condenado por violación en Portugal y que actualmente se encuentra detenido en Kiel, en el norte de Alemania, por otro caso.

