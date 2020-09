¿Qué pasó?

Una persona fue detenida por el envío a la Casa Blanca de un sobre para el presidente Donald Trump que contenía una sustancia venenosa identificada como ricina, confirmaron el domingo autoridades estadounidenses.

La sospechosa es una mujer que portaba un arma al ser detenida, dijeron medios estadounidenses.

"Puedo confirmar que se hizo un arresto en Peace Bridge en Buffalo, Nueva York", dijo Aaron Bowker, oficial del Servicio de Protección de Aduanas y Fronteras.

¿Qué contenía el sobre?

El sábado medios estadounidenses informaron que las autoridades habían interceptado un sobre dirigido a Trump que contenía ricina.

La carta fue descubierta la semana pasada y no llegó a la Casa Blanca, según el diario The New York Times. De acuerdo a información entregada por el periódico, se presumía que había sido despachada desde Canadá.

¿Qué es la ricina?

Según un artículo publicado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la ricina "es un veneno que se encuentra naturalmente en las semillas de ricino".

"Si se mastican y tragan las semillas de ricino, la ricina liberada puede causar lesiones", se indicó en la publicación.

¿Qué tan tóxica puede llegar a ser?

Respecto a los peligros de la ricina, se específicó que "es muy tóxica. Funciona al ingresar a las células del cuerpo de una persona y evita que las células produzcan las proteínas que necesitan".

"Sin las proteínas, las células mueren. Eventualmente, esto es dañino para todo el cuerpo y puede causar la muerte", se explicó.