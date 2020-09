El jefe republicano del Senado de Estados Unidos dijo que organizará una votación en la cámara alta del Congreso si el presidente Donald Trump nombra antes de la elección del 3 de noviembre al sucesor de la magistrada de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, fallecida el viernes.

Su muerte abre inmediatamente una batalla por el asiento que deja vacante: Trump probablemente busque nominar a un nuevo magistrado antes de los comicios presidenciales y su oponente, el candidato demócrata Joe Biden, insista en que sea el ganador de las elecciones el que elija a un sucesor.

"Nosotros prometimos trabajar con el presidente Trump y apoyar su programa, especialmente sus notables selecciones para los puestos de jueces federales", declaró el jefe del Senado, Mitch McConnell, en un comunicado.

"Una vez más, mantendremos nuestra promesa. El candidato del presidente Trump tendrá derecho a una votación en la sede del Senado", dijo.

Esta jugada sería inédita en la historia moderna y ciertamente enfadará a los demócratas, que ya se apresuraron a pedir a McConnell que espere para llevar una nominación a consideración del Senado al menos hasta enero, cuando el control de la Casa Blanca y de la cámara alta podría cambiar.

"Los votantes deben escoger un presidente y el presidente debe escoger a un magistrado para consideración del Senado", dijo Biden a periodistas tras la muerte de la jueza de 87 años.

"Esta fue la decisión que el Senado republicano tomó en 2016 cuando faltaban casi 10 meses para la elección. Esta es la posición que el Senado de Estados Unidos debe tomar hoy", añadió.

Let me be clear: The voters should pick a President, and that President should select a successor to Justice Ginsburg.