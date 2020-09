¿Qué pasó?

La destacada magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, falleció este viernes a los 87 años de edad tras una batalla contra el cáncer de páncreas.

La muerte de Ginsburg

La propia corte emitió un comunicado esta jornada e informó que Ginsburg murió "esta noche rodeada por su familia en su casa de Washington, DC".

Justice Ruth Bader Ginsburg died this evening of complications from pancreatic cancer. She was 87. pic.twitter.com/D4DnIXux0l — SCOTUSblog (@SCOTUSblog) September 18, 2020

¿Quién era Ginsburg?

Ruth Bader Ginsburg, nació en Brooklyn, Nueva York, en 1933 y sirvió en la corte durante 27 años.

"Nuestra nación ha perdido a una jurista de talla histórica", expresó el actual presidente de la corte, John Roberts.

FOTO: AFP

"En la Corte Suprema hemos perdido a una querida colega. Hoy estamos de luto, pero confiamos en que las generaciones futuras recordarán a Ruth Bader Ginsburg como nosotros la conocimos, una incansable y resuelta campeona de la justicia", añadió.

¿Qué deberá hacer Donald Trump?

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, es probable que el presidente republicano Donald Trump se apresure a nombrar al sucesor de Ginsburg, la segunda mujer que logró ser magistrada en la Corte Suprema.

FOTO: AFP

El Senado, liderado por los republicanos, también podría confirmar un nombramiento a velocidad récord para garantizar una mayoría conservadora en la corte, que tiene la última palabra en muchos de los temas más sensibles que dividen a Estados Unidos.