Um pedreiro encontrou uma granada de guerra de 22 milímetros enquanto escavava o quintal de uma casa no Parque das Varinhas, em Mogi das Cruzes (SP). Sem saber do que se tratava, o homem que trabalha na construção de uma edícula, levou o artefato até o dono do imóvel, que mandou que ele ficasse longe daquilo e chamou a Guarda Municipal. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar foi acionado para detonar o dispositivo. Os guardas isolaram a área e chamaram o esquadrão antibombas, que confirmou se tratar de um artefato de guerra que ainda estava com o dispositivo de acionamento ativo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros acompanhou o trabalho e ninguém se feriu. Leia mais em g1.com.br #g1 #mogidascruzes #sãopaulo (Foto: Reprodução/TV Diário)