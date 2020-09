Una niña fue salvada de caer al pavimento desde un tercer piso, gracias a la rápida acción de sus vecinos. El hecho ocurrió el pasado 10 de septiembre en la provincia de Jiangxi, China, cuando la pequeña quedó colgada de una ventana del edificio en que habitaba junto a su familia, generando pánico entre los transeúntes, quienes reaccionaron de manera instantánea.

De acuerdo a lo publicado por el canal de televisión chino JXNTV, la menor estaba sola con sus abuelos,quienes estaban en el living atendiendo a una visita, mientras ella jugaba en una habitación. Fue entonces cuando escuchó un extraño ruido por la ventana y salió a buscar de dónde provenía.Sin embargo, realizó una mala maniobra y resbaló, quedando colgada en la ventana.

El llanto dio la alerta a una vecina que estaba transitando por la zona, quien reunió a varias personas rápidamente, para salvar a la menor de edad, que se sostenía con fuerza para no caer.

En medio de los gritos de auxilio, uno de los vecinos buscó el forro de un vehículo y entre todos lo alzaron para utilizarlo como protección para atrapar a la niña. La niña finalmente se soltó cayendo en la improvisada lona sostenida por los transeúntes, quienes lograron que no sufriera ningún tipo de daño físico.

La rápida acción de estas personas salvó la vida de esta niña, cuya familia se siente agradecida por lo ocurrido. Asimismo, resaltaron que instalarán rejas en el departamento para evitar que este episodio se repita.

