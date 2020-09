Su nombre es Cristian Jerez y, tras el femicidio de Ludmila Pretti, el argentino huyó sin dejar demasiados rastros. Sin embargo, gracias a la geolocalización de su teléfono, las autoridades pudieron dar con su paradero. El hombre se escondía cerca de la casa donde encontraron el cadáver de la víctima.

“Mojado, frío y sucio”, así estaba Jerez de 19 años de edad, quien fue detenido por la policía, tras 48 horas de búsqueda. Según revelan medios argentinos, el sospechoso estaba con el agua literalmente hasta el cuello, metido en un arroyo ubicado a tan solo 15 cuadras de distancia de su casa y escena del crimen.

Operativo de captura

Con la ayuda de perros policías y la triangulación de celdas que permitió rastrear su celular, las autoridades pudieron dar con Cristian Jerez, quien fue detenido por los efectivos de la DDI de Moreno-General Rodríguez y la división Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la Policía Federal.

Al ser capturado, el hombre no admitió su culpa en ningún momento, pero tampoco negó ser responsable de la muerte de la joven de 14 años de edad. Solo hizo una desesperada petición: “¡Me entrego, por favor no me maten!”, fueron sus palabras según confió una fuente policial a Infobae.

Según la información ofrecida por la fiscalía, el acusado había cambiado el chip de su teléfono, con el propósito de despistar a las autoridades. Sin embargo, no pudo conseguir demasiado tiempo ya que cuando la policía llegó, él no estaba demasiado lejos.

La autopsia de Ludmila

La autopsia oficial de Ludmila revela que la menor de edad fue ahorcada con el pañuelo que llevaba en el cuello. La hipótesis más fuerte sostiene que la víctima intentó defenderse de una violación y la asesinaron por negarse a ceder.

Foto Twitter

Aun esta teoría de abuso sexual no está confirmada ya que, aún falta evaluar las pericias complementarias ordenadas por el fiscal para confirmar si la adolescente fue abusada sexualmente o no.

El femicidio ocurrió el pasado sábado 5 de septiembre, cuando Ludmila fue a un encuentro entre amigos, a cinco cuadras de su casa ubicada en Moreno, Argentina. Se creía que a las 7:30 de la mañana del domingo, la joven había salido rumbo a su casa, pero un tío policía de la menor logró con una aplicación geolocalizar el celular de la víctima.

Ese mismo domingo, la familia puso la denuncia y la búsqueda comenzó. El primer lugar al que fueron las autoridades, fue la casa donde había sido la fiesta. Allí encontraron el cuerpo de Ludmila, en una bolsa y en medio de dos colchones que lo tapaban.